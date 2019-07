Blaulicht : Hauseigentümerin vertreibt ungebetene Gäste in Wincheringen

Wincheringen Unbekannte sind am Samstag zwischen 22.15 und 23 Uhr in ein Haus in der Reiterstraße in Wincheringen eingebrochen. Nch Angaben der Polizei brachen die Täter die an der Rückseite des Einfamilienhauses gelegene hölzerne Tür auf und begaben sich in das Anwesen.

Zuvor hatten sie erfolglos versucht, ein Fenster aufzuhebeln.Als die im Haus anwesende Besitzerin Geräusche wahrnahm und auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Einbrecher die Flucht.