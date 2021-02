Unfall : Hausfassade beschädigt

Foto: Fritz-Peter Linden

Graach Eine Hausfassade und ein Wegweiser der Ortsgemeinde wurden in der in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch in der Hauptstraße von Graach beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass dieser durch einen rückwärts rangierenden LKW verursacht wurde.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne den Vorfall zu melden.