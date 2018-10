später lesen Blaulicht Hecke brennt – Wehr verhindert Schlimmeres FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Zu einer brennenden Hecke musste am Dienstagmorgen gegen 10.20 Uhr die Feuerwehr in die Kapellenstraße in Reinsfeld ausrücken. Nach Informationen der Polizei ist die Brandursache bislang unklar. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hätte ein Übergreifen auf ein Gartenhaus verhindert werden können. siko