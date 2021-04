Blaulicht : Funkenflug setzt in Bengel Hecke in Brand

Bengel In einem Wohngebiet in Bengel ist am Montag, 26. April, eine Hecke in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war das Abflammen von Unkraut in der Nähe der Auslöser gewesen. Der Verursacher habe umgehend die Feuerwehr Bengel verständigt.

Diese habe die Flammen löschen können, bevor sie auf umstehende Gebäude übergriffen.