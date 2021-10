Blaulicht : Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Heckenmünster Eine Autofahrerin ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der K 40 bei Heckenmünster leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montag gegen 7.50 Uhr zu dem Unfall, als eine 31-jährige Autofahrerin die K40 von Dodenburg in Richtung Sehlem befuhr. Vor einer Linkskurve bremste die Fahrerin ihren Mercedes-Benz ab. Ihren Angaben zufolge lief ein Tier von rechts auf die Fahrbahn, so dass sie ihr Fahrzeug erneut abbremste, die Kontrolle verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin wurde leicht verletzt sie wurde vom DRK in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Ihr Auto wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Hinweise zum Unfallgeschehen an die Polizei Wittlich, 06571/9260.