Blaulicht Einbruchsdiebstahl auf landwirtschaftlichen Hof in Heidweiler

Ein landwirtschaftlicher Hof in Heidweiler (Verbandsgemeinde Wittlich-Land) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Ziel von Einbrechern gewesen. Wie die Polizei mitteilt, seien die bislang unbekannten Täter gewaltsam in eine zum Hof gehörende Werkstatt eingedrungen. Dort stahlen sie hochwertige Baumaschinen.