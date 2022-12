Bei Herforst : Auto kracht im Eifelkreis gegen Baum – Fahrer schwer verletzt (Fotos)

Herforst Nach einem schweren Unfall auf der L 46 musste ein Fahrer von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag, 30. Dezember, gegen 13.50 Uhr auf der L 46 zwischen der Abfahrt Speicher und Herforst.

Nach Informationen der Polizei befuhr der Fahrer eines Kleinwagens die Landstraße von Trier kommend in Richtung Spangdahlem. Hinter der Abfahrt nach Speicher kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte in den Wald und prallte seitlich gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Rettungsschere befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.