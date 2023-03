Rettungshubschrauber im Einsatz : Fahrerin überschlägt sich mit Wagen im Hunsrück – Zwei Verletzte (Fotos)

Herl Bei einem Unfall auf der L149 zwischen Herl und Lorscheid wurden am Sonntagvormittag zwei Personen verletzt. Eine Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, raste in den Straßengraben und überschlug sich mit dem Auto.

Warum die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen verlor, ist noch nicht bekannt. Die Frau und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt, durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 10 versorgt und im Anschluss in Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Rettung- und Bergungsarbeiten blieb die L 149 in beiden Richtungen voll gesperrt.