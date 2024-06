In Hermeskeil Steinwurf auf 13-Jährigen: Zeugen dringend gesucht

Am vergangenen Freitag, den 21. Juni, wurde ein 13-jähriger Schüler durch den Wurf eines Steins am Kopf verletzt. In Höhe der Euronics-Filiale in Hermeskeil soll es am Morgen gegen 7.15 Uhr zu dem Vorfall gekommen sein, bei dem eine Gruppe Jugendlicher den Jungen attackierte und danach in unbekannte Richtung floh.