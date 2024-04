Drehleiter im Einsatz Betrunkener Mann randaliert in Hermeskeil – Feuerwehr muss ihn von Klettergerüst holen

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am späten Montagnachmittag (8. April), dass ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann im Park in Hermeskeil randaliere, mit Flaschen werfen und weiterhin alkoholische Getränke zu sich nehmen würde. Als die Polizisten eintrafen, hatte sich der Mann auf ein Klettergerüst mit Plateau in Höhe von etwa fünf Metern gelegt.