In der Nacht auf Sonntag Brandstiftung in Hermeskeil – Zeugen gesucht

Brandstiftung in Hermeskeil in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. auf 25. Mai): Das ist laut Pressemitteilung der Polizei gegen 0.40 Uhr in der Klosterstraße 48 auf dem angrenzenden Wiesengrundstück passiert. Demnach hat ein bislang Unbekannter an einem VW-Transporter am vorderen linken Reifen zwei Anzündwürfel angebracht und angezündet.