Polizei : Einbrecher hebeln Tür auf

Foto: Kriminalpolizei Trier

Hermeskeil Zwischen Donnerstag, 10. September, 6 Uhr, und Sonntag, 13. September, 22:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Trierer Straße in Hermeskeil ein.

Der oder die Täter hebelten nach Auskunft der Polizei eine Terrassierter auf und schlugen zudem ein Kellerfenster ein und gelangten so ins Innere des Gebäudes.