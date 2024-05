Polizei sucht Zeugen Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Einbruch in Hermeskeil: Nach Informationen der Polizei stiegen bislang unbekannte Täter am vergangenen Montag, 20. Mai in ein Einfamilienhaus in der Gartenfeldstraße in Hermeskeil ein. Sie konnten dabei wertvollen Schmuck erbeuten und unerkannt fliehen. Wer in diesem Zusammenhang etwas gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen. Sie ist unter der Telefonnummer 0651/9779-0 erreichbar.