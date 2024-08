Zeugen gesucht Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstelligen Betrag

Eine ältere Frau hat am Mittwochmittag in Hermeskeil einem falschen Polizeibeamten nach einem Schockanruf einen fünfstelligen Geldbetrag in Bar übergeben. Die Betrüger hatten der Frau vorgespielt, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht, meldet die Polizei. Um die Verhaftung der Tochter zu vermeiden, müsse daher eine hohe Kaution hinterlegt werden. Die ältere Frau war so geschockt von dem Anruf, dass sie auf den Betrug einging. Am Mittwochmittag übergab die Frau gegen 12:30 Uhr das Geld einem unbekannten Täter, der sich als Polizist ausgab.