Herkunft unbekannt : Giftige Substanz an Hermeskeiler Radweg entdeckt – Hund vergiftet

Diese zähflüssige Masse wurde an einem Radweg in Hermeskeil entdeckt. Foto: Polizeipräsidium Trier

Hermeskeil Eine Spaziergängerin hat am Sonntagnachmittag eine zehn Meter lange Spur einer merkwürdigen, zähen Masse am Wegesrand in Hermeskeil entdeckt. Kurze Zeit später zeigte ihr Hund schwere Vergiftungserscheinungen. Was es damit auf sich hat und wo Hundehalter vorsichtig sein sollten.

Die Spaziergängerin war mit ihrem Hund am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr auf einem Radweg parallel zur Straße „Am Dörrenbach“in Hermeskeil unterwegs, als sie eine merkwürdige zähflüssige Substanz auf zehn Metern im Grünstreifen entdeckte. Der Hund, welcher die Substanz noch vor der Frau gefunden hatte, berührte diese und litt kurze Zeit später unter schweren Vergiftungserscheinungen.

Um was für eine Flüssigkeit es sich handelt, ist laut Polizei noch unklar. Auch wird noch ermittelt, ob es sich bei der Flüssigkeit um einen vorsätzlich ausgelegten Giftköder handelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegengenommen.

An diesem Radweg in Hermeskeil wurde die giftige Substanz entdeckt. Foto: Polizeipräsidium Trier