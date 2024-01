Er war in Hermeskeil Junger Mann vermisst – wer hat Jakub gesehen?

Seit Mittwoch, den 3. Januar 2024 wird der 21-jährige Jakub Paczkowski vermisst. Der Vermisste lebt in Polen, war jedoch seit dem 9. Dezember 2023 zu Besuch bei seinem Vater in Hermeskeil. Am Morgen des 3. Januar verließ er die gemeinsame Wohnung. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Auch Anlaufadressen in Deutschland sind nicht bekannt.