Blaulicht : Mutmaßlich „junge, männliche Täter“: Kanaldeckel in Hermeskeil herausgehoben

Mutmaßlich „junge, männliche Täter“: Kanaldeckel in Hermeskeil herausgehoben

Hermeskeil Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag mehrere Kanaldeckel in Hermeskeil aus der Straße herausgehoben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht zum Samstag, 12. Juni, hat gegen 1 Uhr eine Gruppe unbekannter jugendlicher Täter in der Kunickerstraße in Hermeskeil mehrere Kanaldeckel aus der Straße herausgehoben. Das teilt die Polizei mit.