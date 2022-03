Zeugen gesucht : Mann hebt 13 Mal unerlaubt Geld mit EC-Karte von 85-Jähriger ab - Fahndung läuft - Polizei bittet um Mithilfe

Hermeskeil Ein unbekannter Täter hat mit der EC-Karte einer 85-Jährigen unerlaubt Geld an verschiedenen Geldautomaten in Hermeskeil, Schweich, Wittlich und Gelsenkirchen abgehoben. Die Polizei fandet nach dem Täter und bitten um Zeugenhinweise.

Die Kripo Trier fahndet mit Fotos einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann, der mit einer in Hermeskeil unterschlagenen oder gestohlenen EC-Karte in Geschäften bezahlt und an Geldautomaten Geld abgehoben haben soll. Der Unbekannte nutzte dazu Einkaufsmärkte und Geldautomaten unter anderem in Hermeskeil, Schweich, Wittlich und zuletzt in Gelsenkirchen.