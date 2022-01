Blaulicht : Mehrere Einbrüche im Industrie- und Gewerbepark Grafenwald

Foto: dpa/Daniel Maurer

Hermeskeil In der vergangenen Nacht sind bislang unbekannte Täter in mehrere Firmengebäude sowie ein Wochenendhaus in einem Gewerbegebiet bei Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) eingedrungen.