Unfallflucht : Silberner Ford flüchtet nach Unfall: Polizei sucht Zeugen

Hermeskeil Nach einem Unfall am Mittwochabend, an dem ein silberner Ford beteiligt war, bittet die Polizei um Hinweise zu Fahrer oder Kennzeichen.

Am Mittwoch kam es in der Koblenzer Straße in Hermeskeil, auf Höhe der Hausnummer 2, zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Das berichtet die Polizei: Ein silberner Ford Mondeo fuhr hierbei aus einer Parkbucht in die Koblenzer Straße ein und verursachte dadurch eine Vollbremsung beim nachfolgenden Verkehr. Hierdurch kam ein Motorradfahrer zum Sturz und verletzte sich.