Zeugen gesucht Drei Fälle in Region Trier: Falsche Polizisten machen schockierend hohe Beute

Die Kriminalpolizei Trier sucht nun nach Hinweisen zu den Tätern und möchte wissen, wer am Mittwoch, 15. August zwischen 12 Uhr und 13 Uhr in der Ortslage Züsch, insbesondere im Bereich der Straßen In den Klepperstückern, Feldstraße, Oberer und Unterer Atzelgarten, Hermeskeiler Straße und Bergstraße sowie am evangelischen Friedhof verdächtige Fahrzeuge, insbesondere mit auswärtigen Kennzeichen, verdächtige Personen gesehen oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat.