Sind knapp 600 Euro wert Unbekannte klauen 208 Kisten mit Pfandflaschen

208 Kisten mit je acht Flaschen haben Unbekannte von einem Firmengelände in Hermeskeil, Am Dörrenbach, entwendet. Der Diebstahl ist laut Polizei zwischen Freitag, 10. November, 15.30 Uhr, bis Montag, 13. November, 11 Uhr passiert. Es handelt sich um Flaschen der Marke „Fever-Tree Gin Tonic“. Der Schaden beläuft sich der Polizei zufolge auf knapp 2000 Euro, der Pfandwert beträgt knapp 600 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Telefonnummer Tel. 06503/9151-0.