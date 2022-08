Notarzt im Einsatz : Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Foto: Agentur Siko 5 Bilder Mopedfahrer von Auto erfasst

Hermeskeil Am Montagnachmittag hat es in Hermeskeil einen Unfall gegeben, bei dem ein Mopedfahrer verletzt worden ist. Was bisher bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Siko Agentur

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag, 22. August, gegen 14.30 Uhr in der Züscher Straße in Hermeskeil. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr ein PKW die Straße Zum Ringgraben entlang. Aus der Richtung der Züscher Straße kam ein Moped.

Lesen Sie auch Christoph 10 im Einsatz : Motorradfahrer auf L158 bei Mülheim schwer verletzt