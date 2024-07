Ursache bisher unklar Zwei Verletzte nach schwerem Unfall in Züsch

Züsch · Am Dienstagmittag ist es in Züsch zu einem schweren Autounfall gekommen. Was bisher bekannt ist.

30.07.2024 , 18:35 Uhr

9 Bilder Zwei Verletzte nach schwerem Autounfall 9 Bilder Foto: TV/Steil TV

Von Steil TV