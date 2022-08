Verbrechen : Anklage gegen zwei Georgier wegen versuchten Totschlags in der AfA Hermeskeil

Foto: dpa/Friso Gentsch

Hermeskeil Durch eine Messerattacke ist ein Mann in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil beinahe ums Leben gekommen. Nach den mutmaßlichen Tätern wurde auch bei Aktenzeichen XY im ZDF gefahndet.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat Anklage gegen zwei georgische Staatsangehörige im Alter von 28 und 32 Jahren wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Den Männern wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem weiteren georgischen Staatsangehörigen am Abend des 27. März 2022 in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil einen 27-jährigen libanesischen Staatsangehörigen mit Messern angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach Messerattacke in Hermeskeil

Nach dem Ergebnis der von der Kriminaldirektion Trier geführten Ermittlungen hält die Staatsanwaltschaft folgenden Tatablauf für hinreichend wahrscheinlich: Am Tattag soll es in der Aufnahmeeinrichtung zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem 27-jährigen Libanesen und einem der drei Beschuldigten gekommen sein. Nachdem die verbale Auseinandersetzung beendet war, soll sich der an dem Streit beteiligte Georgier an seine beiden Landsleute gewandt und gemeinsam mit diesen beschlossen haben, den Kontrahenten aufgrund des vorangegangenen Streits zu bestrafen.

Die drei Georgier, die jeweils Messer mit sich führten, suchten laut Anklage der Staatsanwaltschaft anschließend den Geschädigten auf, der sich auf dem Gelände der Aufnahmeeinrichtung aufhielt, und attackierten ihn körperlich. Im Rahmen der Auseinandersetzung versetzte einer der Georgier dem Geschädigten einen Messerstich in den Oberbauch. Weitere Versuche der Männer, den Geschädigten mit Messerstichen zu verletzen, scheiterten, weil der Geschädigte sich wehrte und ein Begleiter und die Security-Mitarbeiter der Aufnahmeeinrichtung ihm zur Hilfe kamen.

Der Geschädigte erlitt durch den Messerstich eine lebensgefährliche Verletzung und musste noch in der Nacht in einer Klinik notoperiert werden.

Versuchter Totschlag in Hermeskeil - Verhaftung in Frankreich

Die drei Georgier ergriffen nach dem Angriff die Flucht und verließen das Gelände der Aufnahmeeinrichtung. Die beiden 28- und 32-jährigen Angeschuldigten konnten am 05. April 2022 im Rahmen von internationalen Fahndungsmaßnahmen in der Nähe von Metz in Frankreich festgenommen werden. Sie wurden auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Trier nach Deutschland ausgeliefert. Sie haben bisher keine Angaben zur Sache gemacht und befinden sich seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft.

Der dritte Beschuldigte ist weiterhin flüchtig. Nach ihm wird international gefahndet. Auch mit Hilfe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY wurde schon nach ihm gefahndet. Im Anschluss gingen Hinweise bei der Polizei ein. Sie führten jedoch nicht zur Festnahme des Gesuchten.