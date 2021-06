Polizei : Tresor in Weiperath gefunden

Foto: TV/Frank Göbel

Weiperath (red) Ein herrenloser, schwarzer Tresor (etwa 70 x 60 x 40 Zentimeter groß) wurde am Mittwoch im Straßengraben in Weiperath gefunden. Wie die Polizei weiter meldet, ist der Tresor an der Unterseite aufgeflext worden.

Hinweise auf den Eigentümer lägen derzeit noch nicht vor.