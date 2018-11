später lesen Blaulicht Bahnhof abgeriegelt: Herrenloses Gepäckstück sorgt für Polizeieinsatz in Bitburg-Erdorf FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Der Zugverkehr ist am Sonntagabend auf der Kylltalstrecke kurzfristig unterbrochen worden. Gegen 17 Uhr entdeckte ein Zugbegleiter in einer Regionalbahn in Richtung Köln einen verdächtigen Rucksack, der keinem Fahrgast zugeordnet werden konnte. red