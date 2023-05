Riskanter Überholvorgang Auto drängt Fahrradfahrer bei Hetzerath von der Straße

Bei dem Wagen handelt es sich um einen goldfarbenen Oldtimer, der die beiden Fahrradfahrer in Richtung Erlenbach überholt hat. Dabei ist der Fahrer so nah an Fahrradfahrern vorbei gefahren, dass diese von der Straße abkamen und stürzten. Beide wurden leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fahrer.