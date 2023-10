Unfall, Feuer, Verletzte Feuerwehr probt in Hetzerath mit Großaufgebot den Ernstfall (Fotos)

Am Freitagabend um kurz nach 19 Uhr wird in diesem Übungsszenario der Leitstelle mitgeteilt, dass es zu einem schweren Unfall in Hetzerath „An der Ziegelei“ gekommen ist. Ein LKW und ein Gebäude brennen und es gibt mehrere Verletzte. Sofort wird die Ortswehr Hetzerath und aus der VG Schweich die Feuerwehr Klüsserath alarmiert. Als die erste Wehr sich vor Ort ein Bild von der Lage macht, wird schnell klar, dass Verstärkung benötigt wird.