Blaulicht : Motorradfahrer kommt bei Hetzerath von der Straße ab

Hetzerath Am Ostermontag landete ein Biker bei Hetzerath im Straßengraben. Glück im Unglück für den Verunfallten: Es waren schnell einige Ersthelfer zur Stelle.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Ostermontag gegen 18.55 Uhr auf der K 39 zwischen Hetzerath und dem Engelshof. Nach Informationen von Ersthelfern befuhr Motorradfahrer die Kreisstraße von Naurath kommend in Richtung Hetzerath, als er in Höhe Engelshof aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend im Straßengraben landete.

Mehrere Autofahrer hielten sofort an und leisteten Erste Hilfe bis der Notarzt eintraf. Mit Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Im Einsatz waren Beamte der Polizeiinspektion Wittlich sowie das DRK aus Schweich und Ehrang.