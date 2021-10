Verkehr : Zwei Verletzte: Rettungshubschrauber nach Unfall in Hetzerath im Einsatz

Zwei Verletzte: Rettungshubschrauber nach Unfall in Hetzerath im Einsatz

Hetzerath Ein Auto kam am Samstag von der Fahrbahn ab - mit schwerwiegenden Folgen. Die beiden Insassen wurden verletzt, die Straße war nur noch einseitig befahrbar.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr im Kreuzungsbereich der L 141 und L 47 Hetzerath Richtung Klausen. Nach Informationen der Polizei befuhr eine junge Frau mit ihrer Mutter die L 141 und bog in Richtung L 47 ab. Aus ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Fiat und schleuderte nach rechts in den Straßengraben.