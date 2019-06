Blaulicht : Heuballenpresse brennt in Hetzerath – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Hetzerath Durch schnelles Eingreifen haben Feuerwehrleute verhindert, dass eine Heuballenpresse in Hetzerath komplett abbrennt. Verletzt wurde niemand.

Am Freitagabend gegen 19.05 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand in die Straße "Am Erkelsbach" in Hetzerath ausrücken. Ein Landwirt war mit seinem Traktor und einer Heuballenpresse auf einer Wiese unterwegs, als er plötzlich Flammen aus der Maschine sah und direkt die Feuerwehr alarmierte.