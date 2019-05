(red) Ungewöhnliche Einsätze hat die Polizei in der Hexennacht wohl öfter. Aber dass eine komplette Bank von einer Bushaltestelle verschwindet, kommt sicher nicht so häufig vor.

So geschehen jedoch in der Nacht auf Donnerstag in Etteldorf. In dem kleinen Ort (rund 30 Einwohner) nahmen Unbekannte die Bank von einer Bushaltestelle mit. Wo die Sitzgelegenheit jetzt ist, konnte laut Angaben der Polizei bisher nicht geklärt werden.

Ansonsten hatte die Polizei, wie sie berichtet, nur wenige Einsätze. Die Hexennacht sei „weitestgehend ruhig“ verlaufen. Es gab dennoch einige Vorkommnisse. In der Bitburger Petersstraße sind gegen 2 Uhr zwei Sonnenschirme umgeknickt worden. In der Trierer Straße in Bitburg wurden gegen 1 Uhr mehrere Wahlplakate beschädigt. Die Polizei ermittelte zwei jugendliche Tatverdächtige. Um 2.30 Uhr wurde der Polizei ein Fahrer gemeldet, der mit seinem Wagen „unsicher durch die Straßen der Innenstadt von Bitburg“ fuhr. Ihn trafen die Beamten kurze Zeit später an. Der 38-Jährige, so die Polizei, stand „unter starkem Alkoholeinfluss“. Die Folgen: eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Im Vergleich zu den Bitburger Kollegen erlebten die Prümer Beamten eine noch ruhigere Nacht. Wie Lambert Peters, Polizeihauptkommissar, berichtet, gab es keine besonderen Vorkommnisse. Was einen Trend der vergangenen Jahre bestätige. Insgesamt, so Peters, gebe es in der Hexennacht erstens weniger und zweitens weniger gravierende Ereignisse. Er führt diese Entwicklung auf die stärkere Präsenz der Polizei an vermeintlichen Einsatzschwerpunkten (Feste, Feiern) zurück.“´ „Wenn die Leute einen Funkstreifenwagen sehen, verhalten sie sich vernünftiger“, sagt er.

Hinweise zu den Vorkommnissen in Bitburg an die Polizei in Bitburg,

Telefon 06561/96850.