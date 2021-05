Schabernack : Hexennacht: Marke Eigenbau - Plötzlich hat Bonerath einen Zebrastreifen

Wie bei den Beatles. Der über Nacht gemalte Zebrastreifen in Bonerath erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: Katja Bernardy

Bonerath Hex, hex - und plötzlich war der Zebrastreifen in Bonerath da. Wer hat da zur Hexennacht sein Unwesen getrieben und womit müssen die Unfug-Treiber rechnen?

Traditionell wird in der Nacht auf den 1. Mai der ein oder andere Schabernack getrieben. In Bonerath malten nicht näher bekannte Hexen in der Brunnenstraße einen Zebrasteifen auf den Asphalt. Ob sie den Fußgängerüberweg vor oder nach der nächtlichen Ausgangssperre, die derzeit im Kreis Trier-Saarburg zur Pandemie-Bekämpfung gilt, aufgemalt haben, ist nicht bekannt.