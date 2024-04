Kreativ, lustig, harmlos Streiche statt Straftaten: Was in der Hexennacht zu beachten ist

Die Polizei appelliert deshalb in einer Pressemitteilung an alle Hobby-Hexen: Gerne kreativ sein – Streiche, die niemandem schaden und niemanden in Gefahr bringen, gehören natürlich zur Hexennacht dazu. Was nicht dazu gehört, sind Handlungen, die die Grenze zur Straftat überschreiten. Gerade Schmierereien mit Farbe, Senf, Ketchup, Rasierschaum oder ähnlichen Substanzen sind kein Spaß, sondern stellen oft eine strafbare Sachbeschädigung dar. Die Kosten für die Reinigungsarbeiten müssen zudem vom Verursacher übernommen werden. Spätestens dann hat es sich ausgehext.