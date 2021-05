Blaulicht : Werbeaufsteller wurde beschädigt

Foto: Linden Fritz-Peter

Wittlich-Bombogen (red) In der Nacht zum 1.Mai ist es in der Berlinger Straße in Wittlich-Bombogen Polizei zu einer Sachbeschädigung gekommen. Das teilte die Polizei mit. Beschädigt wurde ein Werbeaufsteller, ein Holzgestell mit einer Plane.

Die unbekannten Täter zogen ihn auf die Fahrbahn. Dabei wurde die Plane beschädigt.