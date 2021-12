Verkehr : Holzscheit trifft Windschutzscheibe: Polizei geht von einer hinterhältigen Tat aus

Heyroth Aus heiterem Himmel krachte es am Samstag bei einem Mercedes auf der Windschutzscheibe. Die Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass jemand auf das fahrende Auto gezielt hat.

Am Samstagnachmittag, den 11. Dezember gegen 13.45 Uhr, befuhr der 28-jährige Geschädigte mit einem Mercedes-Sprinter die K 59 aus Niederehe kommend in Richtung Heyroth. Rund 200 Meter vor der Einmündung nach Heyroth schreckte der Geschädigte durch einen lauten Knall und Risse in der Windschutzscheibe auf und leitete eine Vollbremsung ein, wodurch der Transporter teilweise auf dem Gegenfahrstreifen zum Stillstand kam. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr, so dass es hier keine weiteren Geschädigten zu beklagen gibt.