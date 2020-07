Polizei : Hier blitzt die Polizei nächste Woche

Es blitzt in der Region. Foto: dpa/Carsten Rehder

Region Autofahrer aufgepasst: Für folgende Standorte in der Region Trier kündigt die Polizei in der Woche vom 6. bis zum 12. Juli Geschwindigkeitskontrollen an:

Montag, 6. Juni: A 1 bei Schweich; B 422 bei Kirschweiler.

Dienstag, 7. Juni: A 602 bei Trier; B 51 bei Oberstedem; L 47 bei Osann-Monzel.

Mittwoch, 8. Juli: B 51 bei Newel; B 52 bei Hermeskeil; B 257 bei Niederstedem.

Donnerstag, 9. Juli: A 602 bei Trier, B 53 bei Enkirch; K 47 in Oberbettingen, K 134 in Konz-

Freitag, 10. Juli: A 60 bei Winterspelt; B 41 bei Birkenfeld, B 327 bei Hundheim.

Samstag, 11. Juli: A 1 in Höhe von Schweich.

Sonntag, 12. Juli: B 51 bei Newel.