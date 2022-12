Über 80 Menschen im Einsatz : 71-Jährige sorgt für nächtliche Suchaktion in Hillesheim

Foto: Fritz-Peter Linden

Hillesheim Eine 71-jährige Vermisste wurde in der Nacht auf Freitag in Hillesheim vermisst. Die Frau konnte nach einer großangelegten Suchaktion unterkühlt in den Morgenstunden gefunden werden.

Die Frau leidet laut Polizei unter Demenz und war aus einem Altenheim in Hillesheim verschwunden. Die ganze Nacht über suchten Feuerwehr, Polizei und das Deutsche Rote Kreuz die Gegend ab. Dabei kamen auch Drohnen und Suchhunde zum Einsatz. Gegen 08:30 Uhr dann die glückliche Nachricht: Die vermisste Dame wurde, zwar leicht unterkühlt, aber dennoch sonst wohlauf im Stadtgebiet gefunden.