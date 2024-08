Raub gescheitert Kriminelle wollen Tresor stehlen – doch das war offenbar schlecht durchdacht

Am Hillesheimer Rewe-Markt in der Kölner Straße wollten Einbrecher wohl richtig große Beute machen. Dafür spricht jedenfalls der Aufwand, den sie betrieben haben. Die noch unbekannten Täter haben in der dortigen Bäckereifiliale zugeschlagen. Sie stiegen in der Nacht von Donnerstag, 22. August, auf Freitag, 23. August, in das Geschäft ein und rissen den Tresor aus der Verankerung.