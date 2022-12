Unfall : Hillesheim: Ungebremst in die Kreuzung gerollt - wegen eines Schuhs

Hillesheim: Ungebremst in die Kreuzung gerollt - wegen eines Schuhs

Wenn das Fahrzeug nicht gestoppt werden kann: eine Horrorvorstellung für jeden Fahrer. So wie bei einem Unfall in Hillesheim, der glücklicherweise „noch“ glimpflich verlief - und mit einer überraschenden Erkenntnis, warum die Bremsen nicht wollten.

Ein Transporter ist am Freitagmorgen ungebremst in Hillesheim (Landkreis Vulkaneifel) gegen zwei weitere Fahrzeuge geprallt, glücklicherweise wurde dabei nur eine Person leicht verletzt. Dass es zum Unfall kam, hing aber nicht mit einem Defekt an den Bremsen zusammen, wie die Polizei mitteilt.