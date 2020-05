Blaulicht : Unbekannte schießen mit Metallkugel auf Einfamilienhaus

Hillesheim Weil bei einem Einfamilienhaus in Hillesheim eine Fensterscheibe beschädigt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Vorfall liegt schon einige Tage zurück.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall in Hillesheim: Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 2. Mai mitgeteilt wurde, ereignete sich im Zeitraum 24. bis 27. April 2020 eine Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße 15 in Hillesheim. Das teilen die Beamten am Samstagabend mit.