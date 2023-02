Blaulicht : Unfall bei Hillesheim - Unter Drogen stehend aus Kurve geflogen

Hillesheim Bei einem Unfall auf der B421 bei Hillesheim wurden am Freitagabend zwei Personen verletzt. Der Fahrer war zu schnell in eine Haarnadelkurve gefahren und aus der Kurve geflogen.

Am 10.02.2023 gegen 19:27 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 421 von Hillesheim in Richtung Birgel. In einer Haarnadelkurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Betäubungsmitteleinfluss von der Fahrbahn ab. Sowohl er, als auch seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.