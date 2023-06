Am Rewe-Markt Versuchter Einbruch in Hillesheim – Polizei findet das Auto ohne Kennzeichen

Die Polizei ist nach einem versuchten Einbruch in Hillesheim dem Täter auf der Spur. Der Gesuchte hatte versucht, am Donnerstag, 1. Juni, in den Rewe-Markt einzudringen. Er fuhrt dort gegen 06.31 Uhr mit einem Auto ohne Kennzeichen vor, berichtet die Polizei. Dort versuchte er eine Tür aufzuhebeln und in das Innere des Gebäudes einzudringen.