In Hillesheim Unbekannte klauen zwei Zigarettenautomaten – einer wird später am Stadtrand gefunden

Nicht nur den Inhalt, sondern gleich zwei ganze Zigarettenautomaten haben Unbekannte in Hillesheim in der Nacht auf Donnerstag, 14. Dezember, gestohlen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach ist mindestens einer der beiden Zigarettenautomaten mit einem Radlader abtransportiert worden, der zuvor von einem Parkplatz in der Nähe ebenfalls entwendet worden war.