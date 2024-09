Von Straße abgekommen Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Auf der B 327 in Höhe der Hilscheider Mühle hat es am Sonntag, 8. September, gegen 15.35 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Laut einer Pressemitteilung der Polizei kam ein Motorradfahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen. Etwa 100 Meter hinter seinem Motorrad kam der Fahrer zum Liegen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.