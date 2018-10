später lesen Blaulicht Hinweisschilder auf Traumschleife gestohlen Teilen

(red) Unbekannte haben am Wochenende Hinweisschilder an der Trassemer Traumschleife Saar-Leuktal-Panorama entwendet, beschädigt und Wegweiser verdreht. Wie die Polizei weiter berichtet, sind ortsunkundige Wanderer dadurch in die Irre geleitet worden.