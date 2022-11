Ermittlungen : Katze in Hinzenburg erschossen: Polizei sucht Hinweise

Katze in Hinzenburg erschossen: Polizei sucht Hinweise

Hinzenburg Die Polizei ermittelt, weil vor einigen Tagen eine Hauskatze erschossen wurde. Die Hintergründe der Tat sich bisher noch ungeklärt.

In Hinzenburg wurde am späten Donnerstagabend, 27. Oktober, eine Hauskatze aus bislang ungeklärter Ursache erschossen. Die Straftat ereignete sich am Waldrand von Hinzenburg, vermutlich auf einem freien Feld.