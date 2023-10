Mit Vollgas und ohne Licht Verfolgungsjagd im Hochwald – Verdächtiger entkommt nach Unfall zu Fuß der Polizei

Die Polizei verfolgte eines der beiden Fahrzeuge auf der L148 in Richtung Bescheid. Hinter Hinzert riss der Blickkontakt zum Auto wegen einiger sehr riskanter Überholmanöver jedoch ab, meldet die Polizei. Dabei schaltete der Fahrer auch die Beleuchtung an seinem Auto aus. Bei Bescheid verlor der Flüchtende schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in einen Unfall, bei dem keine weiteren Personen zu Schaden kamen. Von der Unfallstelle aus flüchtete der Mann in den Wald und konnte trotz angeforderter Unterstützungskräfte nicht gefunden werden.