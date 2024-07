In Hochscheid Notruf wegen häuslicher Gewalt? Polizeieinsatz im Hunsrück aufgeklärt

Am Sonntagabend, 21. Juli, ging gegen 19.50 Uhr ein Anruf bei der Polizei Morbach ein, wonach ein Mann in Hochscheid im Kreis Bernkastel-Wittlich seine Ehefrau mit dem Tod bedroht haben soll. Zwei Polizeistreifen sowie ein Rettungsdienst fuhren daraufhin in den Ort, da auf Rückfrage unserer Redaktion laut Polizei von häuslicher Gewalt sowie der Eigengefährdung des Mannes auszugehen war. Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Bereits nach den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um ein Missverständnis handelte.